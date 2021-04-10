Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı Taran arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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