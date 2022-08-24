Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reskinov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reskinov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek bağımsızlık günlerini kutladı ve Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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