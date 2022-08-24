Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reskinov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek bağımsızlık günlerini kutladı ve Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı.