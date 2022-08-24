Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında iki gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda iki gemi daha hareket etti" ifadelerini kullanıldı.