Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan iki gemi daha hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan iki geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında iki gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda iki gemi daha hareket etti" ifadelerini kullanıldı.
Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda iki gemi daha hareket etti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
Son Haberler
- 15:05
- 15:04
- 15:01
- 15:01
- 14:47
Sıradaki Haber
3 adet Akıncı TİHA Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz