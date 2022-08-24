Tükiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti.

MSB, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü için Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.