MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6. yıl dönümü" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.
Tükiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti.
MSB, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü için Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 6’ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi hendeklere gömen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.????????#MSB pic.twitter.com/DWxR5pMKuF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2022
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