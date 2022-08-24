Suriye'nin kuzeyi terör örgütü DEAŞ'ın zulmü altındaydı. Bölgenin terörden temizlenmesi için harekat başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 6 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde başlattığı ilk büyük operasyonla sınır hattındaki 2 bin 55 kilometrekarelik alan terörden temizlendi.

Sivillerin geri dönüşünün sağlandığı Fırat Kalkanı bölgesi atılan adımlarla cazibe merkezi oldu.

Canlı bomba ve roket saldırıları

Tarih 20 Ağustos 2016... Gaziantep'teki bir sokakta kına gecesi yapılıyordu. Eğlence, terör örgütü DEAŞ'ın katliamına dönüştü. Sivilleri hedef alan canlı bomba saldırısında 57 kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü bununla kalmadı. Roket saldırılarıyla da sivilleri hedef aldı.

24 Ağustos 2016'da düğmeye basıldı

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için adım atılması gerekiyordu.

Takvimler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri "Fırat Kalkanı Harekatı" için düğmeye bastı.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başlatılan operasyonu şu sözlerle duyurdu;

"Bu sabah 4 itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde sürekli ülkemizi tehdit eden DAEŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmış durumda. Suriye'den ülkemize; Gaziantep, Kilis'e yapılan bu tür saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. Artık son, dedik ki bu iş burada noktalanması lazım. Sabah 4'te süreç başladı."

4 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri DEAŞ hedeflerini vurmaya başladı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı. 4 bin DEAŞ'lı terörist de etkisiz hale getirildi.

Huzur ve güven ortamı oluşturuldu

Harekat başarıyla sona erdi, korkunun yarattığı tedirginlik yerini artık huzur ve güvene bıraktı.

Sırada sivillerin evine dönmesi vardı. Bu kez yaraların sarılması için harekete geçildi. Peş peşe adımlar atıldı. Sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi.

Bölgenin kaderi değişti

Fırat Kalkanı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde on binlerce sivilin kaderini değiştirdi. Sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelenin en önemli adımlarından biri olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından geçen 6 yılda, bölgede kurulan fabrikalarla çarklar dönmeye başladı. Sanayileşme hamlesine yeni kurulan fakülteler de eklenince evlerine dönen Suriyeli sayısı da her geçen gün artıyor.

Terörden temizlenen bölge, harekatın ardından adeta eğitim ve ticaret üssü oldu. Binlerce öğrenci okulların yeniden açılmasıyla eğitim görmeye başladı. Terörün izlerinin silindiği bölgelerde kurulan organize sanayi bölgeleri ile ticaret yeniden canlandı. Bugün Fırat Kalkanı bölgesinden 18 ülkeye ihracat yapılıyor.

Bölgenin güvenliğini ise Türkiye'nin eğitim verdiği yerel polisler sağlıyor. Türkiye'nin girişimi ile hayatın normale döndüğü Fırat Kalkanı bölgesinin nüfusu 1 milyon 250 bine ulaştı.

Çobanbey'de geleceğin doktorları yetiştiriliyor

Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının katkılarıyla Cerablus Çobanbey, Bab, Mare ve Azez hastaneleri, bölge halkına hizmet veriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.

Ekonomik kalkınmada sanayi bölgelerinin inşasına önem verildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı da hayırseverlerin desteğiyle terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 289 camiyi restore ederek 253 yeni cami inşa etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi siteleri kurularak istihdam ve bölge ekonomisinin canlanması sağlanıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun