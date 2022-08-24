Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele PKK/YPG
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