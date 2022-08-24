Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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