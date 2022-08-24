Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Suriye’nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

Konvoy Haseke’nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, ABD’nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205’e ulaştı.

ABD, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdürüyor. Terör örgütüne son olarak 80 tırdan oluşan silah, mühimmat ve lojistik malzeme gönderildi. Bölgeden son detaylar @trthaber’de.https://t.co/7YS1lX0Jk9 pic.twitter.com/Vzodd0yd0W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2022

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

“ABD’nin bu bölgeden çıkmamak için her şeyi yapacağını, her riski göze alacağını bilmekte fayda var.”



ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Başbuğ @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/7YS1lXiSyh pic.twitter.com/744pZAmzex — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2022

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.