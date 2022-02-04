Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li eski komutandan Biden'a: PKK/YPG'ye desteği bırak
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Başkan Biden'ın terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği bırakması ve en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.
Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.
"3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmeli"
Biden'ın işe PKK/YPG'ye verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.
Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: ABD Joe Biden PKK/YPG Türkiye- ABD İlişkileri
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