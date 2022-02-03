Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM sözcüsü Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
BM sözcülerinden Farhan Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine dair açıklama yaptı. "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.
Haq, BM'nin krizin çözümünde Rusya ve ABD dahil kilit aktörlerin diyaloğa devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.
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