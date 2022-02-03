ABD özel kuvvetlerinin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece İdlib'de DEAŞ elebaşı Kureyşi'ye yönelik, bir binaya düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, saldırının başlarında Kureyşi'nin binanın üçüncü katında yanında eşi ve iki çocuğu bulunduğu sırada bir patlayıcı ile kendisini öldürdüğünü ifade etti.

Binanın ikinci katında ise Kureyşi’nin yardımcısı ile eşinin ABD güçlerine ateş açtığını kaydeden Kirby, Kureyşi'nin yardımcısı ve yardımcısının eşinin yanı sıra bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Şimdilik 3'ü çocuk 4 sivilin öldüğünü tespit ettiklerini anlatan Kirby, bu sayının değişebileceğini de dile getirdi.

[Terör örgütü DEAŞ lideri El Kureyşi’nin öldüğü operasyon- Pentagon]

Sağ çıkan sivillerin akıbeti bilinmiyor

Kirby, ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin ise binadan çıktıklarını ifade etti.

Binadan sağ çıkan sivillerin ABD tarafından alınmadığını ifade eden Kirby, bunların akıbetlerinin ne olduğuna dair yorum yapmadı.

"Cesedi parmak izi ve DNA testi ile tespit ettik"

Kureyşi'nin kimliğini nasıl tespit ettiklerine ilişkin bir soruya yanıt veren Kirby, "Cesedini parmak izi ve DNA testi ile tespit ettik. Parmak izlerini sahada, DNA analizini de bir süre sonra analiz edebildik" dedi.

Bu operasyonun aylar öncesinden planlandığını belirten Kirby, bu tür bir operasyonu yapmak için güçlü bir istihbaratın gerekli olduğunu söyledi.

13 kişi öldü

ABD askerlerinin operasyon düzenlemesinin ardından enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin, operasyonda evdekilerden birini sağ olarak alarak yanlarında götürdüklerini söylemişti.