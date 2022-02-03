ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi örgütün başına geçti.

Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini söyledi.

"Kureyşi aynı zamanda kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu."

"Bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil"

Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyşi'nin bulunduğunu dile getirdi. Biden, "Bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil" dedi.

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savundu.

"Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik.

O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti."

Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağını hatırlatarak "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız" dedi.