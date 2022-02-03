Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye’deki DEAŞ operasyonuna ilişkin, telefon üzerinden bir arka plan brifingi yaptı.

Brifingde konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, operasyona giden sürece ve operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Üst düzey yetkili, kendi istihbaratlarına göre El Kureyşi'nin öldürüldüğü binanın 3. katını nadiren çatıya çıkmak dışında terk etmediğini ve dışarıyla ulaklar aracılığıyla iletişime geçtiğini anlattı.

Söz konusu operasyonun Aralık 2021'den itibaren planlandığını belirten yetkili, "Biden, 1 Şubat Salı günü Oval Ofis'te Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile yaptığı toplantıda vur emrini verdi" dedi.

Binanın birinci katındakiler tahliye edilmiş

Operasyonda El Kureyşi'nin yanındaki kadın ve çocukları "kalkan" olarak kullandığına işaret eden yetkili, 3 katlı binanın 1. katında bulunan 1 kadın, 1 erkek ve 8 çocuğu tahliye ettiklerini söyledi.

Yetkili, operasyonda sivil kaybı olmaması için ellerinden gelen dikkati gösterdiklerini savundu.

"Ancak terör elebaşı kendi ailesini katletti. Patlattığı intihar bombası o kadar güçlüydü ki bedenler 3. kattan dışarı fırladı. Operasyon mekanındaki tüm can kayıpları bu patlama nedeniyleydi."

"Helikopterlerden birinin mekanik bir sorunu vardı"

Operasyonda imha edilen helikoptere dair de açıklama yaptı.

"Operasyonda kullandığımız helikopterlerden birinin mekanik bir sorunu vardı. Bu nedenle operasyon yerinden biraz uzaklaşınca bu helikopteri imha ettik. Bunun nedeni herhangi bir düşman saldırısı değil, mekanik sorundu."

Yetkili, operasyonun önceden planlandığı gibi 2 saat sürdüğünü ve Biden'ın baştan sona Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan operasyonu takip ettiğini vurguladı.

Operasyonun sonuna doğru kendilerine yönelik düşmanca bir eylem geldiğini, bunun da bölgede El-Kaide bağlantılı gruplar olabileceğini ifade etti.