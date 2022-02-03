Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin Başbakanı Paul Givan, Kuzey İrlanda Tarım Bakanı Edwin Poots'un dün tek taraflı olarak Brexit gümrük kontrollerinin durdurulması talimatı vermesinin ardından istifa etti.

Givan, istifa konuşmasına, Kuzey İrlanda Başbakanı olarak görev yapmasının "hayatının ayrılacağı" olduğunu söyleyerek başladı.

"Kurumlarımız bir kez daha test ediliyor ve Belfast ve St. Andrew anlaşmalarının yarattığı hassas denge, Birleşik Krallık hükümeti ile Avrupa Birliği arasında yapılan ve Kuzey İrlanda Protokolü'nü oluşturan anlaşmadan etkilendi. Rıza ilkesi, Belfast Anlaşması'nın temel taşıdır ve toplumun tüm kesimlerinin yakında, ne yazık ki bizi bu noktaya getiren sorunlara bir çözüm yoluyla, tam olarak işleyen bir yönetimin restorasyonuna rıza gösterebilmeleri en içten arzumdur."

Kuzey İrlanda Tarım Bakanı Poots, dün Birleşik Krallık'ın geri kalanından gelen mallar üzerinde Brexit Anlaşması gereği yapılması gereken gümrük kontrollerinin gece yarısından itibaren durdurulması talimatını vermişti.