İtalya'da cumhurbaşkanlarını belirleyen "Büyük Seçici Meclis"te geçen hafta yapılan oylamaların 8'inci turunda, partiler kendisi dışında başka bir isimde uzlaşamayınca bir kez daha seçilen Mattarella için bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yemin töreni düzenlendi.

Mattarella, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri dönemin kendisi dahil herkes için sıkıntılı zamanlar olduğunu söyledi.

"Parlamento ve bölge temsilcileri seçimlerini yaptılar. Bu yeni sorumluluk çağrısından kaçamam, kaçma niyetim de yoktu. Beni ikinci kez, cumhuriyetin birliğini temsil etmeye çağırarak, gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim."

Ülkenin sağlık, ekonomik ve sosyal bakımdan aciliyetleri olduğunu hatırlattı.

"COVID-19'la mücadelede gecikmelere ve belirsizliklere izin veremeyiz. Virüsle mücadele bitmedi. Aşı kampanyası, riskleri büyük ölçüde azalttı ama dikkatsizliğe yer yok. Gelecek yıllarda, acil durum sonrası İtalya'yı tasarlamaya, inşa etmeye başlamalıyız. İtalya'yı şu anki zorlukların da ötesinde güçlü hale getirmek için ortak uğraş gösterme zamanıdır."

"Bir çatışma rüzgarının yeniden esmesini kabul edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya'nın Avrupa'daki toparlanma çabalarının merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

"AB'nin 'Next Generation (Yeni nesil)' programının en önemli yararlanıcılarındanız. Bununla, dijital ve ekolojik geçiş bağlamında, sürdürülebilirlik ile yenilik öğretisiyle ekonomiyi yeniden başlatmalıyız."

Ukrayna krizine de değindi.

"Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın trajedilerini yaşamış bir kıtada, farklı siyasi ve ekonomik sistemler arasında rekabet mazereti dahi olmadan bir çatışma rüzgarının yeniden esmesini kabul edemeyiz."

Mattarella, güç gösterilerinin yerini karşılıklı anlayışa bırakması için hem kendi hem de müttefik ve dost ülkelerin kaynaklarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

'Köklü adalet reformu' çağrısı

Adalet alanında köklü reform yapılması gerektiğini vurgulayan Mattarella, yarını için endişelenen gençlere de kulak vermek gerektiğini ifade etti.

Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentodan ayrıldı ve Vittorio Emanuele II Anıtı'na giderek, meçhul askerler için çelenk bıraktı. Buradaki tören sırasında İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Freccie-tricolori", anıt üzerinden alçak selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Mattarella, daha sonra Başbakan Mario Draghi ile beraber Cumhurbaşkanlığı Atlı Muhafız Birliği eşliğinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giriş yaptı.