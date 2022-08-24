Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Eren Abluka-34'te 1,9 ton esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: Süleyman Soylu/Twitter]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor! Kahraman Jandarmamıza tebrikler" sözlerini kullandı.
Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 24, 2022
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam
1️⃣ TON 9️⃣2️⃣9️⃣ KG
TOZ ve KUBAR ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Kahraman Jandarmamıza tebrikler???????????? pic.twitter.com/PEOzswLlyH
Etiketler: Süleyman Soylu Narkotik Uyuşturucu Eren Operasyonları
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