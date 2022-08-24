İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor! Kahraman Jandarmamıza tebrikler" sözlerini kullandı.