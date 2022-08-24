Kırıkhan ilçesindeki sınır karakolunda görevli "Hudut kartalları", sorumluluk sahasında her türlü hava şartında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

Sınır hattına yaklaşanlara hoparlörlerden uyarı yapılıyor

Sınır hattına yaklaşanlara, güvenlik duvarı yanındaki kamera sistemlerine takılı hoparlörlerden Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça uyarılar yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Karakolda hazır bulunan ani müdahale kuvveti de zırhlı araçlarla sınıra geçerek devriye faaliyetini icra ediyor.

KAYI Sınır Güvenlik Sistemi sayesinde karakoldaki görüntü yönetim merkezinde askerler tarafından anbean izlenen sınır hattı, terör eylemleri ile düzensiz göç dalgasına ve kaçakçılık olaylarına karşı 7 gün 24 saat takip ediliyor.