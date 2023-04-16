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Gündem
AA 16.04.2023 22:21

Bakan Akar TSK'nin gövde gösterisine hazırlandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağını belirterek, "Ziyaret sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz'e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak" dedi.

Bakan Akar TSK'nin gövde gösterisine hazırlandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıoğlan'da "Azerbaycan fatihi" sloganlarıyla karşılanan Akar, vatandaşlarla sohbet etti. Akkışla ilçesine geçerek buradaki Türkmen Evi'nde halkla buluşan Akar, iftarı da şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarla yaptı.

Buralardaki konuşmalarında, büyük ve güçlü Türkiye'yi daha güçlü yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Akar, büyük adımlarla hedefe ulaşma gayretinde olduklarını belirtti.

TCG Anadolu yarın ziyarete açılıyor
TCG Anadolu yarın ziyarete açılıyor

Akar, 85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yaparak, "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz" diye konuştu.

Hudut güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Akar, "Hudutlarımız çok güvenli, Cumhuriyet tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor" dedi.

İleri teknoloji yöntemler ve modüler duvarlarla hudutların korunduğunu, Mehmetçiğin adeta kuş uçurtmadığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bazıları Mehmetçiğin moralini bozmak, fitne çıkarmak için 'Hudutlardan şu geçti, bu geçti' diye iftiralarda bulunuyorlar. Başka ülkelerde, eski zamanlarda olmuş bazı videoları sanki bizim hudutlarımızda olmuş gibi gösterip hudutlarda sağlanan başarıya, buradaki kararlılığa çamur atmaya çalışıyorlar. Bunları her seferinde yalanladık, yalan olduğunu ispatladık. Buna rağmen hayasızca utanmazca yalanlarını sürdürüyorlar."

TCG Anadolu yarın ziyarete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayisinde sağlanan başarıya dikkati çeken Akar, "Son 20 senede savunma sanayimizde büyük atılımlar yapıldı. Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Akar, bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem kriz hem barış dönemlerinde ülkemizle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu yarından itibaren, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu'nda vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. İsteyenler TCG Anadolu'yu gezip görebilecek. Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak."

Akar, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin", "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları atılması üzerine "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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