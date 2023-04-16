Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırısı: Misliyle karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine saldırdığını duyurdu. Saldırıda 4 askerin yaralandığı belirtildi.

"Misliyle karşılık veriliyor"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor"