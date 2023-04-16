Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.04.2023 21:55

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin hepsine vatandaşlık verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de 70 bin Ahıska Türküne vatandaşlık verdiklerini ve şu anda Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin hepsine de vatandaşlık verileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin hepsine vatandaşlık verilecek

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyanın neresine giderse gitsin soydaşlarla, akrabalarla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla, Ahıska Türkleriyle bir arada olduklarını belirtti.

Türkiye'nin yaşadığı deprem sonrası dünyanın her yerindeki Ahıska Türkleri'nin, Azerbaycanlıların, Kırım Tatarlarının, Kazakların, Türkmenlerin, Kırgızların, Özbeklerin, Balkanlardaki soydaşların tüm dostların seferber olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yardımlar için teşekkür etti.

Türkiye'nin de her koşulda, her şartta Ahıska Türkleri'nin yanında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, salgın sırasında Ahıskalılara gerekli yardımları gönderdiklerini, Ukrayna savaşında yaklaşık 6 bin Ahıska Türkünü Türkiye'ye getirdiklerini hatırlattı.

Dünyanın dört bir yanındaki Ahıskalılara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD'de bugüne kadar vatandaşlık alan Ahıska Türklerine vatandaşlık vermeye başladık, binden fazla Ahıska Türkü, vatandaşlığını aldı. Türkiye'de 70 bin Ahıska Türküne vatandaşlık verdik, şu anda Türkiye'de olan Ahıska Türklerinin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız."

"Türk dünyasının yüzyılı olacak"

Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki Türklerin birbirleriyle bağlarının güçlü olduğunu, bunun Türk dünyasını daha da güçlendireceğini kaydetti.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri hatırlatan Çavuşoğlu, "Sizler her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldunuz, önümüzdeki seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte destekleyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak, tüm Türk kardeşlerimizle beraber Türk dünyasının yüzyılı, Türk dünyasının asrı olacak inşallah" diye konuştu.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük bir afet yaşadığını belirterek, dünyanın her yerindeki Türklerin seferber olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Ahıska Türkleri Mevlüt Çavuşoğlu
Sıradaki Haber
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırısı: Misliyle karşılık veriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:18
Putin Çin Savunma Bakanı Li ile görüştü
22:34
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
22:25
Bakan Akar TSK'nin gövde gösterisine hazırlandığını açıkladı
22:21
Manisa'da madencileri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
22:02
Artvin’de minibüs devrildi: 4 yaralı
21:54
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırısı: Misliyle karşılık veriliyor
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
FOTO FOKUS
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ