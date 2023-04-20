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Gündem
AA 20.04.2023 00:06

Bakan Akar: Son 3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin, son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise toplam 37 bin 756 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

Bakan Akar: Son 3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Bakan Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Memur-Sen İftar Programı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Evine alın teriyle ekmek götüren memura, işçiye duyulan saygıya vurgu yapan Akar, "Sizler sendikalar olarak memurlarımızın, işçilerimizin haklarını korurken, Mehmetçik de milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz demeden zorlu arazi ve iklim şartlarında büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun, kapsamlı operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirten Akar, "Terör örgütünden ciddi kaçışlar var. Teröristler bir tarafa, örgüt ölüyor. İnşallah bitecekler" dedi.

"Bugüne kadar toplam 37 bin 756 terörist etkisiz hale getirildi"

Mehmetçiğin sınırların, vatandaşın korunması için ne gerekiyorsa yaptığını, yapmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Arkalarında kim olursa olsun, onlara kim silah, mühimmat, helikopter verirse versin bizim onlarla mücadelemiz bitmeyecek, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçik, son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

Akar, Mehmetçiğin teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen yerlere girdiğini, terör yuvalarını başlarına yıktığını belirterek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 756 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

"Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en kontrollü dönemini yaşıyor"

Hudutların en ileri teknolojik imkanlar ve en kapsamlı tedbirlerle korunduğunu ifade eden Akar, "Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en kontrollü dönemini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Güvenlik ve bekamıza yönelik kazanımlarımız varken bazıları çıkıp 'biz terörist elebaşını çıkaracağız', 'operasyonları durduracağız' diyorlar. Bütün bu kazanımları yerle bir etmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bunlarla işbirliği yapan bir Millet İttifakı var. Bunlarla konuşuyor, işbirliği yapıyorlar. Biz bütün kalbimizle şuna inanıyoruz, bu asil, büyük, kahraman ve fedakar millet bunlara müsaade etmeyecek. Bu bir zihniyet meselesi. Bu kadar zor, emek harcadığımız, şehit verdiğimiz, zor şekilde elde ettiğimiz kazanımların feda edilmesi bizim için büyük bir endişe kaynağı. Teröristlerle arasına mesafe bırakmayanlar, teröristleri dışlamayanlar bizim için, bu millet için büyük bir problem, endişe kaynağıdır."

Konuşmasının ardından vatandaşlar, Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Hulusi Akar
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