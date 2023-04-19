Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı

Bayraktar Kızılelma'nın en son gerçekleştirilen programda uçuş kabiliyetleri test edildi.

6 ve 7'inci uçuş testlerinde seri iniş, kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemeleri sorunsuz gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayrak'tardan iftiralara cevap

Projeyi eleştiren çevrelere de tepki gösteren Bayraktar, ''Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz'' dedi.