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Gündem
TRT Haber 19.04.2023 23:42

Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı

Milli muharip uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test çalışmaları başarıyla devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Bayraktar Kızılelma'nın en son gerçekleştirilen programda uçuş kabiliyetleri test edildi.

6 ve 7'inci uçuş testlerinde seri iniş, kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemeleri sorunsuz gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayrak'tardan iftiralara cevap

Projeyi eleştiren çevrelere de tepki gösteren Bayraktar, ''Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz'' dedi.

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Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
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