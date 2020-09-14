Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abuhulia ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

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"Libya, Libyalılarındır"

Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini söyleyen Akar, "Libya, Libyalılarındır" dedi.

Görüşmede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.