İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Soylu, terör örgütlerine yardım edenlere sert tepki göstererek, kararlı operasyonlarla PKK'nın psikolojisinin bozulduğunu vurguladı.

Soylu, "Bu yıl kaç kişi biliyor musunuz? Bir yılda 5 bin 550 kişi çıkıyordu dağa, bu yıl şu ana kadar 35 kişi. İkna ile gelenler ise son 3 buçuk yılda 700'ü aştı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik." dedi.

Soylu'nun gündeminde, bazı belediye başkanlarının "teröre yardım ve yataklıktan" dolayı görevden alınmasını eleştiren ana muhalefet vardı. Bakan Soylu, "Ana muhalefet meşru bir çizgiye oturtmaya çalışıyor, yanlış yapıyorsunuz. Seçilmişlik bir dokunulmazlık mı getiriyor? PKK'ya destek hakkı mı getiriyor, haklı mı kılıyor?" ifadelerini kullandı.