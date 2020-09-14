Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’nin kuzeyinde El Bab bölgesinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kınık, bir personelin şehit olduğu saldırının sadece Kızılay'ı değil bütün insanlığı hedef aldığını söyledi.

"BM nezdinde harekete geçtik"

Saldırıyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Cenevre, Brüksel ve BM nezdinde harekete geçtiklerini belirten Kınık, “Bu hukuk ihlalini peşinin adalet nezdinde de bırakılmaması izin çalışacağız” dedi.

Kızılay’ın bölgedeki yardımlarına ara vermeksizin devam edeceğinin altını çizen Kınık, “Biz bu bölgedeki son insan acısını dindirene kadar Kızılaycılık faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bölgelerimizdeki faaliyetlerimizi taraf gözetmeksin mazlumun kim olduğuna bakmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"İnsani yardım görevlileri hedef değildir"

İnsani yardım kuruluşlarının hedef olmadığını dile getiren Kınık, şunları söyledi:

"İnsani yardım görevlileri hedef değildir, Kızılaycılar hedef değildir. Üzerinde amblem taşıyan insanı yardım görevlileri hedef değildir savaşlarda taraf değildir. Onlar yalnızca insanlığın tarafındadır ve korunması gerekir.”

[Suriye'de Kızılay aracına saldırı] Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kızılay çalışanları hedef değildir, savaşlarda taraf değildir. Onlar sadece insanlığın tarafındadır ve korunması gerekir.https://t.co/RoQPbGfsUJ pic.twitter.com/F05FlFlWVO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2020

Suriye'de Kızılay ekibine saldırı

Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, saat 09.15 sıralarında plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada Kızılay El Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelinin şehit olduğu araçta bulanan bir Kızılay personelinin de yaralandığı duyuruldu. Bir personelin de saldırıyı yara almadan atlattığı açıklandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve Çobanbey’de tedavi altına alınan personel ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecek.