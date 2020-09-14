Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, saat 09.15 sıralarında plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açıldı.

Kızılay El bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelinin şehit olduğu araçta 2 personel de yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Çobanbey’deki ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, alçakça yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıklama yapıyor. https://t.co/OcnpfgfyOM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2020

"BM nezdinde harekete geçtik"

Kınık daha sonra Gaziantep'e giderek son durum hakkında bilgi aldı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırıyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Cenevre, Brüksel ve BM nezdinde harekete geçtiklerini belirten Kınık, “Bu huhuk ihlalini peşinin adalet nezdinde de bırakılmaması izin çalışacağız” dedi.

"Bölgede son insan acısını dindirene kadar Kızılaycılık sürecek"

Kızılay’ın bölgedeki yardımlarına ara vermeksizin devam edeceğinin altını çizen Kınık, “Biz bu bölgedeki son insan acısını dindirene kadar Kızılaycılık faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bölgelerimizdeki faaliyetlerimizi taraf gözetmeksin mazlumun kim olduğuna bakmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"İnsani yardım görevlileri hedef değildir"



İnsani yardım kuruluşlarının hedef olmadığını dile getiren Kınık şunları söyledi: İnsani yardım görevlileri hedef değildir, Kızılaycılar hedef değildir. Üzerinde amblem taşıyan insanı yardım görevlileri hedef değildir savaşlarda taraf değildir. Onlar yalnızca insanlığın tarafındadır ve korunması gerekir.”

