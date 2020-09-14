e-Duruşma sisteminin pilot uygulaması yarın başlıyor. Pilot uygulama, Ankara Batı Adliyesi'nde görülecek 5 dava ile başlayacak.

Artık davaya katılmak için adliyeye gitmeye gerek kalmayacak. Tarafların avukatları duruşmalara telekonferans yöntemiyle de katılabilecek. Böylece taraflar şehir dışında olduğunda davalar ertelenmeyecek.

Avukatlar duruşma sırasında cübbe giyecek

e-Duruşma "Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi" SEGBİS ile tam entegre çalışacak. Avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek.

e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak. Avukatlar tıpkı duruşma salonunda olduğu gibi duruşma sırasında cübbe giyecek.

Yazılımı tamamen bakanlık personeline ait uygulama ile yargıda bekleyen milyonlarca dosya hızla görülecek. Adliyelerdeki yoğunluk da azalacak.