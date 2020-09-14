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İletişim Başkanı Altun: Terör destekçilerine gereken cevap en sert şekilde verilecektir
İletişim Başkanı Altun, "Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, "Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" sözlerini kullandı.
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Etiketler: son dakika iletişim başkanı altunSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:06
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