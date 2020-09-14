CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk ile ilgili ifadeleri nedeniyle yine tartışma yarattı.

Bir toplantıda Atatürk ile ilgili yaptığı konuşmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Kaftancıoğlu, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattı.

Kaftancıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Kaftancıoğlu'nun sözleri CHP'de büyük tepkiye neden oldu.

"Atatürk’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyorum. Atatürk’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. Atatürk'ün ismini anmakta tereddüdü olanlar onunla problemi olanlardır" dedi.

Canan Kaftancıoğlu'na bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi.

Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP" dedi.