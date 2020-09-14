Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın yaz döneminde yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da olduğu 277 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko, "turuncu" kategorideki İzzet Yiğit ve Benazir Yılmaz ile "gri" kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş de bulunuyor

Sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.