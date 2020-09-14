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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, COVID-19 testi pozitif çıkan KKTC Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan Arıklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, kısa sürede iyileşmesini diledi.
Arıklı, sosyal medya hesabından COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu için de Arıklı'yı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 Erhan Arıklı fuat oktaySon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:32
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