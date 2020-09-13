İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında, bugün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda, mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda turuncu listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan Velat kod adlı Eyyüp Alper olduğu tespit edildi.

Teröristin; 2014 yılında Hakkâri/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan’ın hayatını kaybettiği silahlı salıdırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Nidal kod adlı Ahmet Akman olduğu belirlendi.

Teröristin, 2018 yılında Hakkâri/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda Polis Özel Harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğu, 10 Özel Harekat Polisinin yaralandığı EYP’li saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun." dedi.