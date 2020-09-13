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Yüksekova kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubay şehit oldu.
Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Açıklamada, "Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:19
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