Haber Giriş: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Çetin K'nin kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlünün polislikten ihraç edildiği ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş fetö FETÖ firarisiSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:50
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