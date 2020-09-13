Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'da iç çamaşırına gizlediği 291,56 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki A.Ö'nün üst araması sonucu, iç çamaşırına 6 parça halinde 291,56 gram eroin gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ö. sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Etiketler: Bolu uyuşturucuSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:56
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