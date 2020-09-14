Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Oruç Reis ikmal sebebiyle Antalya'ya demirledi"

Oruç Reis'in ikmal sebebiyle Antalya'ya demirlediğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun rutin bir bakım ve ikmal çalışması olduğunu, o yüzden Navtex yayınlamadıklarını söyledi.

"CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik"

Oruç Reis'in faaliyetleri konusunda tüm siyasi partilerden MHP'nin verdiği gibi güçlü destek beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik." dedi.

Çavuşoğlu, "Sahadaki maksimalist yaklaşımlardan vazgeçmedikçe Yunanistanla uzlaşmak mümkün değil." dedi.

"Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor"

AB'de Türkiye'ye yaptırım talepleri ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin istediğini ama olmasını beklemediğini ifade etti.

"Macron dürüst bir siyasetçi değil"

Macron'un dürüst bir siyasetçi olmadığını, şirazesinden çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Fransa her yere saldırıyor, ben liderim demek istiyor ama liderim demekle lider olunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm görüştüğümüz ülkeler bizim yaptığımız jestlerin de farkında"

Anlattıkça diğer ülkelerin de Türkiye'nin haklılığını gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Tüm görüştüğümüz ülkeler bizim yaptığımız jestlerin de farkında." dedi.

Çavuşoğlu, "Haklılığımıza rağmen Türkiye'yi mi tercih ederler Yunanistan'ı mı tercih ederler? Bence Yunanistan'ı tercih ederler. Buna da AB dayanışması diyorlar." diye konuştu.

"Yunanistan ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız"

Çavuşoğlu, "Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmedikçe bu gerginlik bitmez. Türkiye ile Yunanistan doğrudan görüşebilir ama Yunanistan ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız." dedi.

ABD'nin Rumlara silah satışına da değinen Çavuşoğlu, atılan adımın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ifade etti.

"Libya'da iç savaş sokak savaşına dönmeden biz bunu engelledik"

Libya konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da iç savaş sokak savaşına dönmeden biz bunu engelledik. Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu." dedi.

Çavuşoğlu, "Kalıcı bir ateşkesi biz destekliyoruz. En sağlıklı yöntem tarafların bu ateşkesi tesis etmesi" diye konuştu.

KKTC'de Türkiye'nin askeri varlığı

Bakan Çavuşoğlu, "ABD, Rum kesimine silah verirse biz oradaki mevcudiyetimizi artırırız ama ABD silah vermeyeceğini söyledi." dedi.