Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Kuleli Askeri Lisesi binası öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi binasının satıldığı iddiasını yalanladı. Akar, "Kuleli Askeri Lisesi binası, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi binasının satıldığı iddiasını yalanladı.
Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kuleli Askeri Lisesi binası, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek." dedi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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