Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videolu toplantı gerçekleştirildi.

Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.