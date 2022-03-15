Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar komutanlarla toplantı yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda yürütülen faaliyetler ve Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videolu toplantı gerçekleştirildi.
Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna Yaşar Güler
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