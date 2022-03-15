AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna’da yaşanan saldırı sonrası Batı ülkelerinin sığınmacılara yönelik çifte standardına tepki gösterdi.

Çelik, Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu da vurguladı, savunma sanayiinde Türkiye'ye uygulanan ambargoları "trajik bir durum" olarak niteledi.

"Türkiye’ye bir takım ön şart sunuyorlar"

Diplomasinin ortaya konması açısından bir tek takım ön yargıların ve zihinsel kalıntıların gerçek bir diplomatik çabayı engellediğini söyleyen Çelik, “Ne zaman bir güvenlik krizi olsa Türkiye’yi hatırlayanlar demokratik değerlerin paylaşılması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye’ye bir takım ön şartlar sunmaya çalışıyorlar” dedi.

Türkiye’nin güvenli bir devlet ve müttefik olmasının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Müttefiklerimizin bazılarının hala Türkiye’ye çeşitli konulardaki savunma sanayi ile ilgili konularda ambargosunu sürdürmesi trajik bir durumdur. Bu Türkiye’yi cezalandıran bir durum değil, bu ülkelerin kendisine ve ortak güvenlik anlayışını cezalandıran bir durumdur.”





