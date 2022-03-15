Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo ile telefonda görüştü.
Görüşmede Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Adamo'yu tebrik etti.
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yayımladığı kararnameyle, eski Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo'nun yeni kabinede Dışişleri Bakanı olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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