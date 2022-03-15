Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Adamo'yu tebrik etti.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yayımladığı kararnameyle, eski Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo'nun yeni kabinede Dışişleri Bakanı olduğunu duyurmuştu.