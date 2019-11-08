Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, ABD ile 17 Ekim'de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Kaynak: AA