Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 00:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek.
İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Kaikkonen, ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.
Görüşmenin gündem maddelerinden biri Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci olacak. Ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Finlandiya
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