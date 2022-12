AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, basın yayın organlarında "bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çocukların istismarını lanetlediklerini belirten Çelik, "Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız." dedi.

Devam eden hukuki süreçte çocukların üstün yararının gözetileceğine emin olduklarını kaydeden Çelik, Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir." denildi.