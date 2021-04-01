Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Görüşmede her iki bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi vurgulandı.

Görüşmede sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları bir kez daha yinelendi.

Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti.

Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etti.