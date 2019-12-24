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Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir

24 Aralık 2019 Salı 13:06 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 13:12

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.