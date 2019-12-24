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Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir24 Aralık 2019 Salı 13:06 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 13:12
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." dedi.
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