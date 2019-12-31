MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılın daha geride bırakıldığını belirtti.

Türk milletinin zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirdiğini kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar, Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019 yılında da sahne almıştır. Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır."

"CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir"

Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP, HDP, PKK ve FETÖ'nün çılgına döndüğünü, telaşa kapıldığını belirten Bahçeli, "Türkiye üzerindeki ölü toprağını kaldırmış, muazzam bir silkinişle doğrulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçmiştir. CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul projesiyle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"2019 yılında muhalefet partileri Türkiye husumetinde birleşmiş ve zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır. Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkaran CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir."

"Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır"

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadele ettikçe, terörün ürediği alanların imha edildikçe bazı çevrelerin rahatsız olduğunu kaydederek, Barış Pınarı Harekatı'na karşı gündeme gelen ülkelerin, terörizmin değirmenine nasıl su taşıdıkların gün yüzüne çıktığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların yavaş da olsa ülkelerine dönmeye başladıklarını ifade eden Bahçeli, "Ne var ki İdlib'deki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüzbinlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir. 2019'da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çığlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklediği açıktır. Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır." dedi.

Bahçeli, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı'nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım." diye konuştu.

Bahçeli, mesajında ayrıca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtlarıyla birlikte Kıran ve Pençe operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerini kutlayarak, teşekkür etti.

Kaynak: DHA