Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır

Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye için fırsat kapısı olduğunu belirtti.

"Asırlar öncesinde olduğu gibi devletimizin küresel güç olması için yeni bir imkan doğdu" dedi. Bahçeli, nifak tohumlarını çürütmek için her zamankinden daha fazla heyecanlı ve kararlı olduklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Asırlar öncesinde olduğu gibi devletimizin küresel güç olması için yeni bir imkan doğmuştur. Türk ve Türkiye Yüzyılı atılımı bunun için muteber bir yol haritasıdır. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır.

Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin kalıcı ve kapsayıcı barış ve bayram ortamına kavuşması evvela dayanışmayla, yardımlaşmayla, aynı kıbleye dönmenin, aynı safta birleşmenin emsalsiz mükafat ve mücadelesiyle sağlanacaktır.

Terörsüz Türkiye, Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır, aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e sert tepki gösterdi.

"Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır, masumların ölümü cinayettir" dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için diplomatik temaslarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bahçeli, "Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi evvela bu olmalı. İsrail'in ABD yönetim sistemine nüfuz etmesi büyük bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

