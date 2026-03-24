Gündem
TRT Haber 24.03.2026 09:57

Kabine yoğun gündemle toplandı

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının öncelikli gündemi, ABD-İsrail İran savaşı ve bölgeye yansımaları olacak. Savaşa dair tüm gelişmeler Kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan toplantının en önemli başlığı 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı.

Türkiye; İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da içeren Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki son durum kabine toplantısında kapsamlı olarak ele alınacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi üzerinde durulacak. Savaşın bir an önce son bulması, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için yapılacaklar konuşulacak.

Ankara'nın önceliği, Orta Doğu'da gittikçe genişleyen ateş çemberinden Türkiye'yi uzakta tutmak. Bunun için 86 milyonun yanı sıra Kıbrıs Türk halkının huzuru için de gerekli adımlar kararlılıkla atılıyor. Kabine, hava sahasının ve hudutların güvenliği konusundaki olası risklere karşı alınabilecek ilave tedbirleri masaya yatıracak.

Savaşın küresel ekonomiye etkisi

Kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki ani yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak ve tüketiciyi korumak için yapılacaklar gündeme gelecek. Piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

