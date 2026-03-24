"Yenidoğan Çetesi" davası devam ediyor

"Yenidoğan Çetesi" davası olarak bilinen 63 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam ediyor.

Sanıkların, bebek acil hastalarını, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açtıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 63 sanık yargılanıyor.

Bir önceki duruşmada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı'nın tahliyesine hükmetti.

Tahliye edilen üç sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Mahkeme ayrıca bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da karar vermişti.

Dava, bugün kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.