Bahçeli: Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli

Bahçeli, dün Şanlıurfa'da, bugün de Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Dün Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." ifadelerine yer veren Bahçeli, dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığının, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisinin ve giderek derinleşen akran zorbalığının, çocukların ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirdiğini belirtti.

Bahçeli, "Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği, parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir. Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Sanal alemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Bilhassa ergenlik çağındaki bireylerin, bu sanal akışın etkisiyle gerçekliği basitleştirme, sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğilimlerinin arttığına işaret eden Bahçeli, bu durumun kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırladığını, nitekim benzer hadiselerin farklı toplumlarda da yaşandığı gerçeğinin meselenin küresel bir tehdit boyutu kazandığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

"Meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır"

"Unutulmamalıdır ki insan, biyolojik varlığının yanı sıra kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir." açıklamasını yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır. Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır. Böylesi vahim ve hassas hadiselerde, yetkili makamların görevlerini hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan, sükunet ve devlet ciddiyeti içinde yürütmesi hayati önemdedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli, acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir. Bütün bu tespitlerin ışığında, yaşanan acı hadisenin vicdanlarımızda açtığı derin yarayı da ifade etmek zaruridir."

Bahçeli, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmenlere Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, her iki menfur saldırıda yaralananlara da acil şifa temenni etti.